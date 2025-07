Poli intermodali troppi tir Petizione dei cittadini | | Limitate i mezzi pesanti

BUSTO ARSIZIO (Varese) Troppi i mezzi pesanti che attraversano la cittĂ . La situazione piĂą preoccupante, segnalata dai cittadini, riguarda via Quintino Sella, viale Sicilia e l’asse viale Alfieri-Pirandello, altre zone mostrano segnali di una convivenza sempre piĂą difficile. Il problema è stato affrontato nelle scorse sere in un affollato incontro pubblico nel salone dell’oratorio della parrocchia del Redentore, promosso dai cittadini in collaborazione con il circolo di Legambiente BustoVerde. Proprio la presidente Paola Gandini ha fatto rilevare che l’aumento dei mezzi pesanti è legato ai due poli intermodali presenti sul territorio, l’Hupac al confine con Gallarate e quello nella zona industriale di Sacconago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Poli intermodali, troppi tir. Petizione dei cittadini:: "Limitate i mezzi pesanti"

In questa notizia si parla di: cittadini - troppi - mezzi - pesanti

Rampe e strade chiuse, il Pd: "Troppi cantieri e traffico in tilt,uno stillicidio per i cittadini. Subito i correttivi" - “La giunta Masci introduca subito dei correttivi: come avevamo previsto, la scelta di far partire contemporaneamente cantieri così impattanti si sta trasformando in uno stillicidio per i cittadini, costretti a tempi di attesa lunghissimi e indefiniti anche per andare a lavoro, accompagnare i.

Sciopero degli autobus, disagi per turisti e cittadini: “Troppi scioperi” \ FOTO - “Sto aspettando da trenta minuti e l’orario sul tabellone continua a cambiare, penso che andrò a piedi anche se il caldo mi frena un po’”.

Blackout continui e gruppo elettrogeno rumoroso, cittadini esasperati a Minissale: "E' emergenza, troppi disagi" - Domenica scorsa, poco prima dell’ora di pranzo, una parte del villaggio Minissale è stata interessata da una prolungata interruzione di energia elettrica che tuttora sta causando notevoli disagi ai residenti.

La donna, di origini abruzzesi, era in una Fiat Punto insieme al marito, deceduto anche lui in ospedale per le ferite riportate, e a un'altra donna. Rientravano da un matrimonio. Nel minivan c'erano quattro cittadini ucraini, anche un bambino di nove anni Vai su Facebook

Poli intermodali, troppi tir. Petizione dei cittadini:: Limitate i mezzi pesanti; Autisti bus all’attacco: Tram, troppi lavori. E Ztl satura di veicoli; Asfalto ammalorato sulla provinciale 235 Lodi-Pavia: dopo Sant’Angelo tir fuori strada, traffico nel caos..

Pornassio, dal 16 giugno stop ai camion sulla Statale 28 del Col di ... - Il caso Pornassio, dal 16 giugno stop ai camion sulla Statale 28 del Col di Nava. Lo riporta ilsecoloxix.it

Più parcheggi e mezzi pesanti deviati su via Ostiense, così Ostia ... - All’appuntamento hanno partecipato anche i cittadini che, ancora una volta, hanno ribadito le loro idee per rendere le strade più vivibili. romatoday.it scrive