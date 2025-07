Polemica a Reggio Emilia animali vivi come premio alla Pastasciutta antifascista

Reggio Emilia, 28 luglio 2025 – Quattro canarini vivi come premio alla riffa della Pastasciutta antifascista di Biasola. Qui il programma della serata al parco di sabato prevedeva una lotteria. In tanti quindi hanno acquistato il biglietto con la speranza di vincere qualche trofeo. Tuttavia, alla fine, i due premi pubblicizzati “con enfasi”, ha spiegato una signora che ha partecipato alla riffa, sono stati una coppia di cocorite e una coppia di bengalini. “Pensavamo fossero in forma di soprammobili o peluches”, è continuato così il racconto da Biasola. Invece “erano uccelli in gabbia che hanno trascorso la serata nel casino che c’era tra musica ed estrazioni”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polemica a Reggio Emilia, animali vivi come premio alla Pastasciutta antifascista

