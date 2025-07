. La carriera internazionale si intreccia con il progetto ambizioso di una squadra pugliese in crescita. Un ritorno in Italia che profuma di rilancio. La Serie D accoglie un rinforzo di spessore: il difensore Pol García Tena sceglie di rimettersi in gioco firmando con il Fasano Calcio. Dopo aver maturato esperienze in realtà calcistiche di rilievo tra Italia, Spagna, Belgio e Messico, il centrale classe 1995 torna nel calcio italiano per abbracciare un progetto che punta su ambizione, coerenza e prospettiva. Una trattativa gestita con precisione e competenza. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Pol García Tena sceglie il Fasano per una nuova sfida