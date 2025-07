Pogacar re da poker Milan orgoglio verde

E’ stato il Tour di Tadej Pogacar (voto 10). Anche se, cartina alla mano, avrebbe dovuto esser quello di Vingegaard: c’erano tutte le salite sulle quali il danese aveva inflitto le sconfitte più cocenti al rivale. Lo sloveno ha spazzato via lui e i fantasmi del passato, vincendo tutti i confronti diretti che contavano. Quarto tour in sei anni, il secondo consecutivo ("Uno dei più duri che ho corso", dice lui, riferendosi alle andature folli), con quattro vittorie di tappa che portano il conto a ventuno, 54 maglie gialle in carriera in una stagione dove ha già centrato Strade Bianche, Fiandre, Liegi e Freccia: altro pianeta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pogacar re da poker, Milan orgoglio verde

