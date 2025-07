Pogacar è stanco | Non mi vedo correre a lungo Ora voglio un po' di caldo senza soffrire in bici

Dopo il trionfo al Tour de France 2025, Tadej Pogacar riflette sul futuro: "Mi fermo una settimana. Voglio caldo senza soffrire in bici". Il ritiro? "Dopo le Olimpiadi 2028 ci penser√≤". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Giro del Delfinato 2025, Pogacar: ‚ÄúVoglio vincere, ma senza mettermi pressione‚ÄĚ - Roma, 7 giugno 2025 - L'ultima immagine in gara √® quella esaltante per la vittoria della Liegi-Bastogne-Liegi 2025: era fine aprile dopo una lunga pausa, tra riposo post primavera delle Classiche e preparazione in altura in Sierra Nevada, Tadej Pogacar √® pronto a tornare in gara in occasione del Giro del Delfinato 2025, in programma dall' 8 al 15 giugno.

Tour de France 2025, Tadej Pogacar: ‚ÄúOra voglio vincere per Almeida. Dobbiamo rivedere la nostra strategia‚ÄĚ - La nona tappa del Tour de France 2025 segna sicuramente una svolta nella corsa di Tadej Pogacar e della UAE Team Emirates.

Pogacar e lo sfogo mentre vince il Tour: “Mi chiedo perch√© sono qui. Voglio solo tornare a casa” - Pogacar protagonista su e gi√Ļ dalla bici in questo Tour de France. Mentre domina le classifiche generali prendendosi l'edizione 2025, lo sloveno ha sottolineato tutta la propria fatica dopo 3 settimane intensissime: "Sempre bello correre e sentire i tifosi, ma ad un certo punto ti senti stanco e irritato.

Pogacar quota 100, al Tour e in maglia iridata: la vittoria che voleva - Tadej Pogacar è entrato nel club dei centenari del ciclismo a 26 anni e 9 mesi. Si legge su repubblica.it