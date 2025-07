Podismo La Green Run Vallombrosa fa il record di partecipanti

Vallombrosa ha accolto con entusiasmo la 12esima edizione della Green Run Vallombrosa Trail, gara di 20 chilometri del Gruppo Podisti Resco 1909 che ha registrato al via oltre 250 podisti competitivi, affiancati da un centinaio di partecipanti sul percorso ridotto di 10 chilometri. L’evento, con partenza e arrivo nel grande prato verde di Vallombrosa, prevedeva anche la possibilità di affrontare la prova in staffetta. La gara, valida come Campionato Uisp 2025 di trail running, si è snodata per il 95% attraverso la foresta biogenetica fino quota 1.400 metri. Il vincitore assoluto è Luigi Pietrini (Isolotto Apd), che ha fatto il vuoto alle sue spalle, con un ritmo di gara clamoroso in 1h28’27”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Podismo. La Green Run. Vallombrosa fa il record di partecipanti

