Più lettere e blitz | il nuovo piano anti evasione con i controlli sprint dell' Agenzia delle entrate

Controlli "sprint" quadruplicati, piĂą lettere e blitz "soft" contro l'evasione fiscale. Il nuovo direttore dell'Agenzia delle entrate e dell'agenzia delle entrate-riscossione (Ader), Vincenzo Carbone, ha disegnato il quadro del fisco del futuro. In un'intervista al Sole 24 ore, il nuovo numero. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

“Patti chiari, per imprese forti”: roadshow di Confindustria, Mef e Agenzia delle Entrate - Aperte le iscrizioni a “Patti chiari, per imprese forti”, il roadshow sull’adempimento collaborativo di Confindustria, Mef e Agenzia delle Entrate, che il prossimo 20 maggio farà tappa a Venezia.

730 precompilato, Agenzia delle Entrate in tilt: cosa può succedere - Ore di caos e piccolo sollievo in arrivo per i contribuenti italiani: accessi a singhiozzo oggi per gli utenti sul sito dell' Agenzia delle Entrate, complice la prima giornata utile per poter modificare e poi spedire la dichiarazione dei redditi precompilata.

Precompilata, in tilt il sito dell’Agenzia delle Entrate nel giorno clou: chiesta la proroga delle scadenze - Accessi a singhiozzo oggi per gli utenti sul sito dell’ Agenzia delle Entrate, complice la prima giornata utile per poter modificare e poi spedire la dichiarazione dei redditi precompilata.

