Pisa sfuma Zerbin | non trovati gli ultimi accordi Il giocatore è prossimo alla Cremonese

PISA, 28 LUGLIO – Alessio Zerbin non sarà più un giocatore del Pisa. Dopo settimane di trattative che avevano portato a un’intesa con il Napoli sulla base del prestito con obbligo di riscatto a condizioni facilmente raggiungibili, alla fine la fumata bianca non arriverà più. Alla causa dei problemi tra la società e l’entourage del calciatore per trovare gli accordi. Da qui, la decisione di non andare oltre nella trattativa. Non si concretizzerà il doppio affare con il club campione d’Italia che vedeva coinvolto anche Giovanni Simeone, per il quale i contatti vanno avanti. Intanto, Zerbin non vestirà nerazzurro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, sfuma Zerbin: non trovati gli ultimi accordi. Il giocatore è prossimo alla Cremonese

In questa notizia si parla di: pisa - zerbin - accordi - giocatore

Pisa Calcio punta su Alessio Zerbin e Giovanni Simeone per il calciomercato - Non ci sono soltanto i colloqui per individuare il profilo giusto al quale affidare la panchina: la dirigenza nerazzurra in questi giorni sta portando avanti confronti e trattative per calciatori funzionali alla causa, indipendentemente dal tecnico che verrà chiamato a raccogliere l’eredità di Pippo Inzaghi.

Calciomercato Pisa, assalto per comprare Zerbin. Uno dei tantissimi colpi estivi dei nerazzurri - Calciomercato Pisa: assalto a Zerbin, idea Simeone e nuovi movimenti in difesa Il calciomercato Pisa entra nel vivo con una serie di operazioni mirate a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Zerbin-Pisa, si tratta ancora: il Napoli apre alla formula giusta - Zerbin-Pisa, si tratta ancora: il Napoli apre alla formula giusta Il futuro di Alessio Zerbin potrebbe essere lontano da Napoli.

Pisa, sfuma Zerbin: non trovati gli ultimi accordi. Il giocatore è prossimo alla Cremonese; SKY - Pisa, difficoltà nell'accordo con l'entourage di Zerbin, via libera per la Cremonese; Napoli: Zerbin passa alla Cremonese.

Calciomercato Pisa: Zerbin vicino all’accordo! Le ultime sulle trattative per Troilo e Simeone - Le ultime sulle trattative per Troilo e Simeone Il Pisa è pronto a mettere a segno tre colpi importanti in vista della prossim ... Scrive calcionews24.com

Pisa, Gilardino: «Mercato? Stiamo valutando questi due giocatori» - Le dichiarazioni del tecnico dei toscani direttamente dal ritiro Dal ritiro di La Salle, l’allenatore Alberto Gilardino ha parlato ai ... Da calcionews24.com