Pisa | al via dal primo agosto i bus notturni per il litorale

A partire da venerdì 1 agosto 2025 saranno intensificate nei week end le corse notturne degli autobus che collegano Pisa al suo litorale. E' il frutto dell'intesa tra il Comune e Autolinee Toscane dopo le richieste arrivate direttamente dall'utenza, soprattutto quella più giovane L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pisa: al via dal primo agosto i bus notturni per il litorale

Musica e bellezza: i monumenti di Pisa gratis il 9 agosto - PISA – Il prossimo 9 agosto la città di Pisa celebra l’anniversario simbolico del suo celebre Campanile con un evento culturale d’eccezione: un galà lirico gratuito in Piazza del Duomo con protagonisti alcuni dei più grandi nomi della scena operistica internazionale.

A seguito delle numerose richieste pervenute da cittadini e famiglie pisane, che lamentavano la carenza di un servizio serale e notturno in grado di

L'annuncio di Petrucci: "Risposta utile per giovani e ordine pubblico".