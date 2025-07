piovono aiuti dal cielo a gaza scene di caos tra i palestinesi

Milano, 28 lug. (askanews) - Scene di caos nella Striscia di Gaza dove i palestinesi si precipitano a raccogliere aiuti che piovono dal cielo. Un individuo spara in aria per disperdere la folla dopo che un aereo ha sganciato aiuti sul campo di Al-Zawayda, nella Striscia di Gaza centrale. "Stiamo morendo di fame a Gaza e veniamo massacrati", spiega Ahmed, che vive nel campo di Al-Zawayda. "Quello che √® stato dato non √® abbastanza. Alcuni non hanno ricevuto nulla, altri hanno ricevuto poco. Abbiamo bisogno di pi√Ļ, perch√© stiamo morendo di fame e non abbiamo nulla", aggiunge. Intanto, mentre anche il presidente americano Donald Trump, ha affermato di non credere a quanto sostiene Netanyahu e cio√® che non ci sia carestia e fame a Gaza, il governo israeliano ha ribadito la sua posizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

