Piove sulla sagra la festa si sposta in chiesa con cibo e drink

Macerata, 28 luglio 2025 – Durante la festa inizia a piovere. Un cittadino, in possesso delle chiavi, apre le porte della chiesa di Sant'Eustachio per offrire riparo ai presenti. Ma qualcuno entra con panini e piatti e diverse persone mangiano tra i banchi. E l' arcivescovo Francesco Massara, dispiaciuto per la "mancanza di rispetto del luogo sacro, la casa di Dio" e perchĂ© tutto si Ăš svolto all'insaputa del parroco, don Leonardo, decide di chiudere la chiesa almeno per una settimana "affinchĂ© quanto accaduto possa essere un'occasione di riflessione per tutti". È successo sabato sera nel centro storico di Belforte, durante la manifestazione " Mexico & Nuvole ".

