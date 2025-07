Pioggia e temporali in Campania | scatta oggi l’allerta maltempo

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido per la giornata di lunedì 28 luglio, dalle ore 9:00 alle 23:59, a causa di piogge e temporali improvvisi che interesseranno buona parte del territorio regionale. Le zone coinvolte . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Pioggia e temporali in Campania: scatta oggi l’allerta maltempo

In questa notizia si parla di: temporali - campania - allerta - pioggia

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali con criticitĂ idrogeologica di livello 'giallo'.

Allerta meteo a Napoli e in Campania: temporali, grandine e vento martedì 6 maggio - Maltempo previsto per la giornata di domani, martedì 6 maggio, a Napoli e in Campania: la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di colore giallo.

Temporali in arrivo, scatta l’allerta meteo in Campania - Per le prossime 24 ore è stato diramato un avviso di allerta meteo in Campania per temporali con criticità idrogeologica di livello Giallo.

MALTEMPO - Campania, allerta meteo gialla per piogge e temporali dalle ore 9 alle ore 23:59 di lunedì 28 luglio https://ift.tt/shoPcve Vai su X

ALLERTA METEO GIALLA DOMANI, 28 LUGLIO La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido domani, luned Vai su Facebook

Meteo Campania, allerta gialla per temporali; Pioggia e temporali su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile; Allerta meteo su Napoli, le chiusure previste in cittĂ per il maltempo.

Allerta meteo gialla in Campania lunedì 28 luglio: piogge e temporali tutta la giornata - 59 di lunedì 28 luglio per piogge e temporali su quasi tutta la Campania: attenzione anche alle raffiche di vento ... fanpage.it scrive

Inizio settimana con allerta meteo gialla: in Campania previsti temporali - Incertezza previsionale: possibili anche fulmini, grandine e raffiche di vento ... Secondo rainews.it