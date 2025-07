Pinamonti rilancia | gol voglia di Europa e un futuro ancora tutto da scrivere

Il futuro di Pinamonti è un rebus: l’attaccante dopo tante squadre diverse ora vuole una piazza che gli possa garantire di giocare in Europa Un centravanti ha un solo modo per parlare: segnare. È ciò che sta facendo Andrea Pinamonti, che nel ritiro di Ronzone, a pochi chilometri dalla sua Cles, sta provando a riprendersi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pinamonti rilancia: gol, voglia di Europa e un futuro ancora tutto da scrivere

