Pikachu e Piccolo | il crossover manga più incredibile di Pokémon

Una delle iniziative più sorprendenti e attese nel mondo del manga e dell’anime si concretizza con una collaborazione senza precedenti tra Weekly Shonen Jump e Pokémon. Questa partnership storica rappresenta un momento di grande rilievo culturale, coinvolgendo le principali creazioni di due dei brand più iconici del panorama giapponese. La collaborazione si tradurrà in una serie di opere d’arte originali, tutte realizzate dai creatori delle rispettive serie, che saranno pubblicate nel numero speciale #3637 della rivista, previsto per il 4 agosto. Il protagonista assoluto sarà Pikachu, affiancato da personaggi famosi di entrambe le realtà. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Pikachu e Piccolo: il crossover manga più incredibile di Pokémon

Festival dell’adolescenza. Giovani protagonisti fra Pokemon e manga - Festival dell’adolescenza, giovani protagonisti fra Pokemon, razzo progettato dagli studenti del Politecnico, corso di manga e una riflessione sull’ Europa: domenica all’Hub di Vimodrone e in diretta streaming per la kermesse dedicata ai ragazzi fra esperti e socialità.

Milan GamesWeek & Cartoomics 2025: per la prima volta in Italia i mangaka di Pokémon con J-Pop Manga! - J-POP Manga, in collaborazione con Milan Games Week & Cartoomics, ha annunciato la presenza di due ospiti speciali alla prossima edizione dell’evento dedicato al fumetto e al mondo dell’intrattenimento.

Shonen Jump e Pokémon insieme in una collaborazione da sogno: tutti i dettagli; Ken il Guerriero incontra Pokémon! Tetsuo Hara disegna una carta epica; Luffy e Infernape in questo crossover ONE PIECE x Pokémon da sogno!.