Piemonte ex candidata FdI nominata Garante dei detenuti | Carceri? Non ho dimestichezza ma mi affascinano

Avvocatessa ad Alessandria, dove è stata assessore comunale di Forza Italia, e poi candidata (non eletta) di Fratelli d’Italia al consiglio regionale del Piemonte. Questo è il profilo di Monica Formaiano, nuova garante regionale dei detenuti. Martedì il Consiglio regionale, a maggioranza di destra, ha scelto l’avvocatessa alessandrina che, dopo il decreto di nomina firmato dal presidente Alberto Cirio, prenderà il posto di Bruno Mellano, attivista radicale nominato nel 2014. Lasciando l’incarico, Mellano aveva espresso un auspicio: che la carica andasse a “qualcuno che conoscesse il ruolo”. Anche 24 garanti in carica ed ex avevano invitato la politica a nominare una persona con una qualche esperienza nell’ambito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Piemonte, ex candidata FdI nominata Garante dei detenuti: “Carceri? Non ho dimestichezza, ma mi affascinano”

In questa notizia si parla di: piemonte - candidata - garante - detenuti

️Prende il via dal penitenziario di Biella il progetto pilota per garantire le cure sanitarie per chi vive e lavora in carcere. Presentato questa mattina all’interno della casa circondariale piemontese, è frutto del protocollo siglato tra il Dap, il Garante nazionale de Vai su Facebook

Piemonte, ex candidata FdI nominata Garante dei detenuti: “Carceri? Non ho dimestichezza, ma mi…; Pubblicato il bando per il Garante dei detenuti; Monica Formaiano è la nuova garante delle persone private di libertà per la Regione Piemonte.

Piemonte, ex candidata FdI nominata Garante dei detenuti: “Carceri? Non ho dimestichezza, ma mi affascinano” - La maggioranza di destra ha scelto Monica Formaiano, ex Forza Italia ora in FdI, nonostante l'appello per nominare persone esperte ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Garante regionale dei detenuti, scoppia la polemica: Pisano (Novara): «Scelte politiche, realtà ben più difficile» - Critiche dai consiglieri regionali e da Gd novaresi dopo la nomina di una avvocata vicino a Fdi. Lo riporta lavocedinovara.com