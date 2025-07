Picchia ex compagna e prova a entrare in casa sua | arrestato

Tempo di lettura: < 1 minuto Attende l’ex compagna sotto la sua abitazione, la insulta e poi l’aggredisce, provando infine ad entrare in casa: provvidenziale l’intervento dei carabinieri, che bloccano l’uomo e l’arrestano. Ora il 32enne, già noto alle forze dell’ordine e nel recente passato protagonista – secondo quanto riferiscono i carabinieri – di altri episodi di minacce ai danni della donna, dovrà rispondere di atti persecutori e percosse. Tutto è accaduto la notte scorsa a Torre del Greco, dove i militari dell’Arma della locale compagnia, allertati dal 112, si sono recati presso un appartamento già segnalato in passato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Picchia ex compagna e prova a entrare in casa sua: arrestato

