Martedì 29 LUGLIO 2025Pattirossi canta MINACon Marco Mazzocato al piano e Christina Guidolin al contrabasso.Piola TrevisoVia Terraglio 31dalle 20:30 Continua la rassegna musicale della Pizzeria Piola, noto locale sito in Via Terraglio 31 aTreviso. Oggi è il turno di un trio d’eccezione per. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it