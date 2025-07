Petrolio in recupero dai dazi all’Opec+ | cosa muoverà il mercato

Il petrolio  recupera  dai minimi di tre settimane, sulla scorta dell ‘ accordo commerciale siglato fra Stati Uniti ed Unione Europea, che chiude la serie di accordi bilaterali siglati da Trump cn i maggiori partner (Messico, Canada, Regno Unito, Cina, Giappone e UE). Una boccata d’ossigeno per il mercato petrolifero, che sta già scontando il progressivo aumento dell’offerta da parte dell’Opec+ ed il rallentamento della domanda indotto dal rallentamento dell’economia mondiale. Il petrolio sopra i minimi di 3 settimane. Il prezzo del petrolio, che aveva toccato venerdì scorso i minimi da tre settimane a questa parte, inizia la settimana in recupero. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Petrolio in recupero, dai dazi all’Opec+: cosa muoverà il mercato

Prezzi del petrolio in calo dopo l'aumento della produzione Opec+ - I prezzi del petrolio in picchiata questa mattina all'alba in Asia dopo che l'Opec+ ha concordato il rialzo della produzione per il secondo mese di fila: il West Texas Intermediate (Wti) è arrivato a cedere il 3,8%, a 56,08 dollari al barile, mentre il Brent il 3,5%, a quota 59,17.

Petrolio sotto i 60 dollari dopo la decisione Opec + di aumentare ancora la produzione - Petrolio ancora in calo sui mercati internazionali. Il Brent, greggio di riferimento per il mercato europeo, si scambia intorno ai 60 dollari al barile, 15 dollari in meno di un mese fa, una flessione del 20%.

Petrolio: l’OPEC+ programma nuovo aumento produttivo per giugno - L’Opec+ sta programmando un nuovo aumento della produzione di petrolio a partire dal mese di giugno. Il cartello, secondo alcune fonti vicine al gruppo die produttori di greggio, avrebbe concordato di aggiungere 411mila barili di produzione al giorno per il secondo mese consecutivo e starebbe così tentando di accelerare il processo di aggiustamento dell’offerta, con l’obiettivo di ripristinare 2,2 milioni di barili di tagli effettuati in precedenza entro il mese di novembre.

