Pesante ko per i baby della Juventus | 5-0 con la Pro Vercelli

Imbarazzante sconfitta in amichevole per la Juve Next Gen che a Vinovo sabato è stata sconfitta per 5-0 dalla Pro Vercelli. Pessima la prova offerta dalla formazione del tecnico Brambilla che quest’anno sarà chiamato, assieme ai suoi uomini, ad affrontare il girone B. Inedito il duello che li vedrà affrontare l’Ascoli. "Come in tutte le stagioni il progetto vive all’inizio un momento di cambiamento – commenta Claudio Chiellini, direttore generale Next Gen –. Siamo felici di continuare con mister Brambilla che ha sempre lavorato bene con noi. Lo scorso anno ha fatto una grande seconda parte di stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

