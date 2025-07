Perugia-Bacchin si va avanti insieme La settimana di La Mantia e Corsinelli

Il ritiro in Argentina consente al tecnico e alla societĂ di fare il punto della situazione sulla rosa che dovrĂ affrontare il prossimo campionato. E allora, da Ezeiza il Grifo torna con un giocatore in piĂą: Luca Bacchin. Il giovane esterno mancino, salvo chiamate dalla serie B, resterĂ in biancorosso. Il giocatore e la societĂ sono in sintonia: il calciatore può far bene nello scacchiere di Cangelosi (che lo ha visto all’opera in ritiro) e le parti sono d’accordo sul proseguire la strada insieme. Bacchin ha manifestato la sua volontĂ di restare in biancorosso, la società è soddisfatta. In serie C era forte l’attenzione del Livorno, ma Bacchin non raggiungerĂ l’ex allenatore Formisano che lo ha allenato prima a Perugia e poi alla Pianese con ottimi riscontri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Perugia-Bacchin, si va avanti insieme. La settimana di La Mantia e Corsinelli

In questa notizia si parla di: bacchin - insieme - perugia - avanti

Perugia-Bacchin, si va avanti insieme. La settimana di La Mantia e Corsinelli; Perugia-Bacchin, moving forward together. La Mantia and Corsinelli's week; Extra Grifo – Playoff: la Vis Pesaro sbanca Arezzo, alla Pianese non basta Bacchin.

Perugia-Bacchin, si va avanti insieme. La settimana di La Mantia e Corsinelli - L’attaccante in questi giorni scioglie la riserva, il laterale del Gubbio si avvicina ... Segnala sport.quotidiano.net

Perugia, è asta per Bacchin: si muovono Livorno e Virtus Entella - Si prospetta un’Estate movimentata per Luca Bacchin, reduce da un’ottima annata, spesa per metà con la maglia del Perugia e per metà in prestito alla Pianese. Si legge su tuttomercatoweb.com