Perù la protesta sulla collina di San Cristòbal contro l' amnistia voluta dal Congresso | le immagini

In Perù oltre 200 indigeni si sono riuniti domenica sui ripidi sentieri della collina di San Cristóbal, nella capitale Lima, per partecipare a una manifestazione e chiedere giustizia per le persone scomparse durante il conflitto armato interno tra il 1980 e il 2000, denunciando una nuova legge di amnistia approvata dal Congresso nazionale. I manifestanti, vestiti con poncho, gonne e mantelli rossi, hanno suonato corni e conchiglie all’unisono durante la veglia. La protesta è rivolta alla legge di amnistia approvata dal Congresso all’inizio di luglio, che garantisce l’amnistia ai militari e ai civili perseguiti per gravi violazioni dei diritti umani durante il conflitto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Perù, la protesta sulla collina di San Cristòbal contro l'amnistia voluta dal Congresso: le immagini

