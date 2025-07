Perturbazione atlantica sull’Italia | temporali e brusco calo temperature

Piogge, temporali e brusco calo delle temperature sull’Italia, dove si sta facendo sentire una nuova perturbazione atlantica. Venti forti, mari agitati e clima più autunnale che estivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Perturbazione atlantica sull’Italia: temporali e brusco calo temperature

Allerta gialla in Campania e Sicilia per perturbazione atlantica e temporali - La perturbazione atlantica in discesa da ieri dall'Europa Centrale verso l'Italia tenderà a spostarsi sul mar Tirreno meridionale, innescando, dalla tarda serata di oggi, condizioni di tempo marcatamente instabile sulla Campania e, nella giornata di domani, anche sulla Sicilia, con fenomeni in prevalenza temporaleschi.

