Perseguita dipendente di un supermercato a Ravenna | arrestato

Ravenna, 28 luglio 2025 – E’ risultato avere diversi precedent i per reati contro il patrimonio e contro la persona, l’uomo tratto in arresto a Ravenna dalla locale polizia con l'accusa di ‘atti persecutori’. E’ successo sabato, dopo una segnalazione che riferiva di un individuo stava aggredendo verbalmente e fisicamente una donna ed altri dipendenti di un supermercato, il personale di una Volante è prontamente intervenuto, procedendo alla sua identificazione. In seguito al racconto della donna, i poliziotti hanno appurato che da tempo l ’uomo aveva iniziato ad adottare condotte persecutorie nei suoi confronti, seguendola negli spostamenti quotidiani o presentandosi più volte presso il luogo di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

