Perché si è salvato lo sportivo colpito da un fulmine | risponde l’esperto

Modena, 28 luglio 2025 – È ancora ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna, ma sta bene, l’atleta 35enne di Pistoia che sabato è stato colpito da un fulmine sul nostro Appennino, in località Fanano, mentre stava partecipando al ‘Cima Tauffi Trail’, appuntamento per gli appassionati di trail running. Un ‘miracolato’. “Evidentemente l’uomo non è stato colpito dal fulmine principale, altrimenti non avrebbe avuto scampo – spiega Luca Lombroso, meteorologo, divulgatore ambientale, esperto di clima –. Nel dramma, è stato fortunato. Deve essere stato colpito da una scarica secondaria, oppure si è verificato il fenomeno della ‘corrente di passo’, quando si crea un campo elettrico nel terreno e la scarica si propaga partendo dalle gambe della persona”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Perché si è salvato lo sportivo colpito da un fulmine: risponde l’esperto

In questa notizia si parla di: colpito - fulmine - salvato - sportivo

Maltempo, violento temporale a Milano | Cade un albero, una donna morta e due feriti | Treno colpito da un fulmine, ritardi sulla linea per Bologna - Nel capoluogo lombardo oltre 100 interventi dei vigili del fuoco. Caduti 27mila fulmini in 12 ore in Toscana.

Nubifragio a Milano, una donna muore sotto un albero. Treno Italo colpito da un fulmine - Nubifragi tra Comasco, Bergamasco e Brianza. Tutta la Lombardia a rischio. Al Centro e al Sud temperature ancora elevate: due morti

Zverev, paura sul volo per Parigi: “L’aereo è stato colpito da un fulmine” - (Adnkronos) – Paura per Alexander Zverev. Il tennista tedesco, alla vigilia del Roland Garros 2025, ha rivelato in conferenza stampa che il suo aereo per la capitale francese è stato colpito da un fulmine.

Perché si è salvato lo sportivo colpito da un fulmine: risponde l’esperto; Colpito da un fulmine sulla Cima Tauffi: 35enne salvato dal Soccorso Alpino; Il Comune dona una targa a Gabriele Di Primio: Ha salvato la vita al ragazzo colpito da un fulmine.

Perché si è salvato lo sportivo colpito da un fulmine: risponde l’esperto - Il 35enne di Pistoia partecipava a Cima Tauffi Trail sul crinale modenese: sta maglio, potrebbe essere presto dimesso. Riporta ilrestodelcarlino.it

Treno Italo colpito da fulmine,fermo sulla Milano-Bologna - Un Italotreno in collegamento tra Milano e Roma è fermo sulla linea che unisce il capoluogo lombardo a Bologna, all'altezza di Melegnano, perché è stato colpito da un fulmine. Da ansa.it