Perché il figlio di Totti si è ritirato dal calcio a 19 anni l'allenatore | Il cognome ha pesato

Dopo una carriera breve e complicata, Cristian Totti dice addio al calcio a soli 19 anni. "Il cognome ha inciso nelle valutazioni", rivela l'ex allenatore Amelia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: totti - calcio - anni - allenatore

Finale Coppa Italia 2025, da Totti a Baggio: le leggende del calcio accolgono il trofeo a Roma - Arriva su un Frecciarossa speciale, a Roma Termini, il trofeo della Coppa Italia 2024/2025. Sul treno simbolicamente con loro ci sono le piĂą grandi leggende del calcio italiano: Francesco, Totti, Roberto Baggio, Christian Vieri, Luca Toni, Dida, Gianluca Zambrotta, Leonardo Bonucci e Ciro Ferrara.

Roma, Spalletti: “Totti è il calcio. Mi piacerebbe tornare a lavorare con lui” - Quando si parla di Luciano Spalletti e di Roma, uno dei temi di maggior discussione resta quello legato al rapporto del tecnico con Francesco Totti.

Francesco Totti indossa la maglia numero 10 della Nuova Sondrio Calcio - Sondrio, 9 giugno 2025 – Francesco Totti con il suo amico Marco Amelia e la maglia numero 10 della Nuova Sondrio Calcio.

Cristian Totti si è ritirato dal calcio giocato a 19 anni, il suo ex allenatore all'Olbia in Serie D spiega: "Aveva qualità , ma c'era troppa pressione". Lavorerà nell'accademia del padre Vai su Facebook

Cristian Totti, dagli insulti per il peso all'addio al calcio. Il suo ex allenatore Amelia: «Poteva giocare in s... Vai su X

Perché il figlio di Totti si è ritirato dal calcio a 19 anni, l’allenatore: “Il cognome ha pesato”; Cristian Totti, dagli insulti per il peso all'addio al calcio. Il suo ex allenatore Amelia: «Poteva giocare in; Totti: Io mai allenatore, sono troppo rosicone.

Perché il figlio di Totti si è ritirato dal calcio a 19 anni, l’allenatore: “Il cognome ha pesato” - Cristian Totti, figlio dell'ex capitano giallorosso e di Ilary Blasi, ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato a soli 19 anni. Da fanpage.it

Cristian Totti, dagli insulti per il peso all'addio al calcio. Il suo ex allenatore Amelia: «Poteva giocare in serie B, ma essere il figlio di... - Avere un cognome importante può essere tanto un onore quanto un peso. msn.com scrive