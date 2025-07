Perché i maiali scavano la terra col muso

I maiali amano scavare nel terreno col grugno non solo cercare cibo, ma anche per esplorare l’ambiente, mantenersi attivi e allenati, per regolare la temperatura corporea o per comunicare tra loro. Questo comportamento così radicato ed evidente dei suini è spesso frainteso, ma svela invece tutta la loro intelligenza e curiosità . 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: maiali - scavano - terra - muso

Pioppeti da biomassa e allevamento di suini; Maiali ibridi si aggirano nella riserva del Wwf: paura per piante e uova di uccelli; Sbuca dai campi sulla strada, travolto un maiale selvatico.

Perché i maiali scavano la terra col muso - I maiali amano scavare nel terreno col grugno non solo cercare cibo, ma anche per esplorare l’ambiente, mantenersi attivi e allenati, per regolare la ... Come scrive fanpage.it