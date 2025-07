Perché forse la seconda stagione di M - Il figlio del secolo non si fa

«Una seconda stagione di M – Il figlio del secolo? È molto probabile che non si faccia. E considerato il successo che la serie ha avuto anche all’estero, in Paesi dove la critica è esigente, come per esempio in Gran Bretagna, è davvero incredibile ». Antonio Scurati, ha parlato del possibile blocco della serie durante l’incontro con le giurie di ragazzi al Giffoni film festival. Non con toni marcatamente polemici, ma il disappunto è comunque emerso evidente. Scurati è l’autore del romanzo omonimo che nel 2019 aveva vinto il Premio Strega e da cui è stata tratta la serie trasmessa su Sky Atlantic. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Perché forse la seconda stagione di M - Il figlio del secolo non si fa

