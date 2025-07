Per l’Atletico Maremma arriva Sabatini

Miraldo Sabatini (foto) sarĂ il vice allenatore dell’ Atletico Maremma. GiĂ tecnico del Fonteblanda in Prima categoria lo scorso anno, Sabatini da quest’anno sarĂ il secondo di Fabio Lorenzini sulla panchina della prima squadra che gioca in Promozione. E’ infatti definitivamente saltata la trattativa che avrebbe dovuto portare mister Luciano Tommasi nello staff di Fabio Lorenzini. Infatti, l’Atletico Maremma ha virato convintamente su Miraldo Sabatini, ex allenatore di Montiano e Fonteblanda. In ottica mercato la prima squadra si è rinforzata. In difesa il partente Ferraro è sostituito dal giocatore di esperienza Riccardo Serpieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

