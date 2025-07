per il centrocampo adesso spunta camara

Nonostante il tentativo di affondo sul rush finale da parte del Modena, oggi dovrebbe essere la giornata di Andrea Fulignati come nuovo portiere azzurro. Protagonista nell’ultima stagione con la Cremonese, con cui ha centrato la promozione in Serie A, il trentenne estremo difensore di Montelupo Fiorentino non rientrava più nei piani dei grigiorossi che hanno preferito affidare la difesa della propria porta ad un portiere più esperto della categoria come Audero. Già trovato l’accordo tra i due club per un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione, manca solo l’ufficialità , attesa già nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

