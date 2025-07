Per gli Scomed Bomporto è Ballarin il nuovo coach

Archiviata una stagione 202425 zeppa di grandi soddisfazioni a tutti i livelli, senior e giovanili, di club e con atleti impegnati in Nazionale, la Scomed Bomporto inizia a preparare una annata 202526 che si preannuncia di altissimo livello. In attesa di conoscere se il campionato di serie B, appena conquistato, si giocherĂ come è nella speranza del club modenese, la dirigenza bomportese si sta muovendo per irrobustire la struttura tecnica, e di un "giocattolo" diventato ormai un punto di riferimento nel panorama rotellistico italiano. La societĂ ha così annunciato l’ingaggio del nuovo allenatore-giocatore della serie B Marco Ballarin, in realtĂ un ritorno a Bomporto, visto che Ballarin era cresciuto nelle giovanili bomportesi, e da lì alla Nazionale Senior, per poi proseguire la sua carriera in serie A a Monleale, Ferrara e Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

