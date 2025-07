Pentole mestoli e coperchi | in Duomo decine di milanesi hanno fatto rumore contro la guerra a Gaza

Decine e decine di milanesi si sono riuniti in piazza Duomo nella tarda serata di domenica 27 luglio per aderire all'iniziativa ‘Gaza muori di fame. Disertiamo il silenzio’. I manifestanti sono scesi in piazza con pentole, mestoli, coperchi per fare rumore non solo metaforicamente e accendere un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: decine - pentole - mestoli - coperchi

Pentole, mestoli e coperchi: in Duomo decine di milanesi hanno fatto rumore contro la guerra a Gaza; Milano, manifestazione in piazza Duomo: pentole e slogan contro la fame a Gaza; Milano, flash-mob rumoroso in piazza Duomo per Gaza.

"Pentole senza coperchi" per la stagione del Moderno di Tegoleto - Diverse compagnie porteranno in scena opere di grande spessore, tra cui "Pentole senza coperchi ... lanazione.it scrive

Pentole bollenti e verità scomode. Il nuovo dossier - Per queste ragioni, i tre esperti che avevano realizzato il dossier Quale acqua bere? Scrive ilfattoalimentare.it