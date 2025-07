Pentathlon l’Italia chiude gli Europei con risultati di livello e il morale giusto in direzione dei Mondiali

Vanno in archivio i Campionati Europei senior 2025 di pentathlon moderno e l’Italia porta a casa da Madrid altri spunti importanti. Lo si sapeva anche prima della trasferta spagnola che il movimento fosse in ottima forma, ma la manifestazione continentale lo ha confermato. I risultati che, come sempre, sono l’aspetto più importante, lo confermano. Nella Finale femminile, per esempio, le azzurre hanno conquistato un importante bronzo a squadre con Aurora Tognetti (Carabinieri), Valentina Martinescu (Junior Asti) e Alice Rinaudo (Fiamme Oro). Anche se non è arrivato il podio a livello individuale le prestazioni sono state di primo piano con Aurora Tognetti che ha terminato al quinto posto, Valentina Martinescu al decimo, quindi 16° per Alice Rinaudo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon, l’Italia chiude gli Europei con risultati di livello e il morale giusto in direzione dei Mondiali

