Pensione a 62 anni con Quota 41 flessibile | come funziona

Con l’avvicinarsi dell’autunno il Governo sta iniziando a elaborare la manovra finanziaria. Uno dei temi principali saranno le pensioni. Anche se nel programma dei partiti di maggioranza, soprattutto della Lega, era previsto un superamento della legge Fornero, nei primi anni della legislatura l’etĂ pensionabile si è alzata. Per questa ragione l’esecutivo starebbe studiando una nuova ipotesi, Quota 41 flessibile. Non si tratterebbe di una riforma delle pensioni, ma di un’aggiunta all’attuale legislazione, simile a Quota 103, Opzione donna o Ape sociale. Penalizzerebbe chi va in pensione in anticipo, ma non con il metodo utilizzato da queste forme di flessibilitĂ , vale a dire il ricalcolo contributivo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Pensione a 62 anni con Quota 41 flessibile: come funziona

