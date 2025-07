Il Napoli continua la sua caccia all’esterno offensivo: dopo Dan Ndoye, sono attese novità in merito alle prossime mosse del club partenopeo. Sono ore molto frenetiche in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato. Tante le operazioni messe a segno in questa prima parte di sessione estiva, ma c’è ancora molto da lavorare per il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna, che vuole consegnare ad Antonio Conte una rosa quanto più completa e assortita possibile, sia da un punto di vista numerico che, ovviamente, qualitativo. È curiosità per capire quali saranno le prossime mosse da parte del club campione d’Italia in carica che deve vedersi costretta ad alzare bandiera bianca per Dan Ndoye. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Pedullà: "Ndoye? Il Napoli si è fermato a questa cifra", poi svela il possibile piano B