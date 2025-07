Pedro Pascal negli anni ’90 | le foto mai viste prima fanno impazzire i fan

Scatti inediti di Pedro Pascal da giovane riemergono online, mostrando il lato nascosto dell'attore prima della fama e sorprendendo i fan con un look del tutto inaspettato. Pedro Pascal è tornato al centro dell'attenzione online, ma questa volta non per un nuovo film o una serie TV. Stavolta, a far discutere sono alcune foto inedite degli anni '90, che ritraggono l'attore quando era ancora lontano dalla popolarità internazionale. I fan, affascinati dal suo aspetto giovanile e dai progetti dimenticati, hanno riscoperto un lato più intimo e autentico della star oggi conosciuta per The Last of Us, Narcos e dei Fantastici Quattro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Pedro Pascal negli anni ’90: le foto mai viste prima fanno impazzire i fan

