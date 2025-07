Peacemaker stagione 2 | svelata la nuova canzone tema da james gunn

l’evoluzione della colonna sonora di peacemaker stagione 2. La seconda stagione di Peacemaker, serie originale HBO Max creata da James Gunn, sta generando grande attesa tra i fan. Tra le novitĂ piĂą rilevanti emerge la scelta del brano musicale che accompagnerĂ la nuova stagione, segnalando un continuo interesse per l’elemento musicale come componente distintiva del progetto. La rivelazione della canzone ufficiale e il suo significato rappresentano un elemento chiave nel consolidare l’identitĂ dello show. la nuova colonna sonora e il suo impatto sulla narrazione. Durante il San Diego Comic-Con 2025, James Gunn ha annunciato ufficialmente che il traccia musicale scelto per la stagione 2 sarĂ Oh Lord della band Foxy Shazam. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

