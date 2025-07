Payback Conflavoro PMI Sanità e Confapi Sanità | Il Governo non dice tutta la verità | i fondi ci sono ma la loro destinazione è errata

Conflavoro PMI Sanità e Confapi Sanità accusano l’Esecutivo: “Scelte politiche penalizzano le piccole imprese, mentre si favoriscono le multinazionali”. Roma, 28 luglio 2025. “Sul payback dispositivi medici il Governo continua a raccontare una verità parziale. I fondi sono stati stanziati, ma la loro destinazione è profondamente errata. Anziché tutelare le PMI italiane, si distribuiscono infatti sconti a pioggia, ignorando la proposta più logica e sostenibile: l’introduzione di una franchigia da 5 milioni, a costo zero per lo Stato, già adottata nel comparto farmaceutico senza alcuna obiezione costituzionale”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: sanità - payback - conflavoro - confapi

Payback dispositivi medici. Broya de Lucia (Conflavoro PMI Sanità): “TAR Lazio rigetta ricorso, una sentenza che nega giustizia. Ora serve risposta politica immediata” - Roma, 7 maggio 2025 – “La sentenza del TAR del Lazio che rigetta il ricorso contro il meccanismo del payback sui dispositivi medici è, per Conflavoro PMI Sanità, una pagina nera per il diritto e per la tutela del tessuto produttivo italiano”.

Payback dispositivi medici. Broya de Lucia (Conflavoro PMI Sanità): “TAR Lazio rigetta ricorso, una sentenza che nega giustizia. Ora serve risposta politica immediata” - Roma, 7 maggio 2025 – “La sentenza del TAR del Lazio che rigetta il ricorso contro il meccanismo del payback sui dispositivi medici è, per Conflavoro PMI Sanità, una pagina nera per il diritto e per la tutela del tessuto produttivo italiano”.

Payback dispositivi medici, Sanità tavolo MEF su Payback Conflavoro PMI Sanità e Confapi Salute: "Strada ancora in salita" - Roma, 15 maggio 2025 – In un clima che richiederebbe serenità e visione, si è tenuto oggi un nuovo, delicato incontro sul meccanismo del payback sui dispositivi medici, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Payback. Conflavoro PMI Sanità e Confapi Sanità: “Il Governo non dice tutta la verità: i fondi ci sono, ma la loro destinazione è errata”; Payback dispositivi medici. Sanità e Confapi Sanità chiedono stop; Payback, luci e ombre.