Pavia camion ribaltato sul raccordo autostradale | illeso il conducente

Pavia, 28 luglio 2025 - Il camion si è ribaltato sul fianco sinistro proprio sul guard-rail che separa le due corsie di marcia, verso il rondò dello svincolo con la Tangenziale Ovest, dall'uscita per via Riviera - Ospedali. L’incidente è successo poco dopo le 8 di oggi, lunedì 28 luglio, sul raccordo autostradale A53 tra il casello sulla A7 di Bereguardo e Pavia, già nel territorio del capoluogo provinciale. L'allarme per la paurosa dinamica dell'uscita di strada ha fatto inviare in codice rosso i mezzi del soccorso sanitario di Areu, giunti sul posto sia con un'ambulanza, della Croce Verde Pavese, sia con l'auto medica, con il rianimatore a bordo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

