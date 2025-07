Pavard Inter la cessione non è da escludere | riflessione in corso per Marotta

Pavard Inter, le ultime sul futuro del difensore francese in nerazzurro per il calciomercato estivo. Tutti i dettagli in merito. Il mercato dell’ Inter entra nella sua fase piĂą delicata. Dopo le cessioni giĂ ufficializzate di Stankovic al Club Brugge e Buchanan al Villarreal, il club nerazzurro si prepara agli ultimi colpi in entrata. I due nomi caldi sono Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, e Giovanni Leoni, giovane talento difensivo del Parma. Tuttavia, un’altra questione potrebbe presto sconvolgere i piani della dirigenza: il futuro di Benjamin Pavard. Il difensore francese, classe 1996, è tra i punti fermi dello scacchiere di Cristian Chivu, ma non è considerato incedibile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pavard Inter, la cessione non è da escludere: riflessione in corso per Marotta

Inter contro Barcellona: allenamenti individuali su Pavard, Martinez, Frattesi - La notte prima di un confronto atteso vede la Inter impegnata negli ultimi preparativi per giocare contro il Barcellona, mentre l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori si concentra sui livelli di forma di alcuni protagonisti.

Inter, da Lautaro e Mkhitaryan a Pavard e Frattesi: chi recupera e chi no per la Lazio - Buone notizie in casa Inter in vista della finale di UEFA Champions League, in programma a Monaco il prossimo 31 maggio contro il Paris Saint-Germain,.

Pavard, a che punto l’infortunio? Le ultime dall’allenamento dell’Inter - L’Inter torna al lavoro e da Appiano Gentile arrivano notizie sulle condizioni di Benjamin Pavard, ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia: ecco le ultime.

Un big via dall’Inter: “Non si farebbero troppi problemi a cederlo” - Calhanoglu rimane all'Inter e chiude ogni polemica, mentre un altro big potrebbe lasciare il club nerazzurro per fare cassa ... Riporta calciomercato.it

Pavard Inter, vive le possibilità di una sua cessione! Ecco cosa serve per far partire il difensore francese - Pavard Inter, la situazione contrattuale e le condizioni per una possibile cessione del difensore: guadagna 5 milioni l’anno e ha contratto fino al 2028 Benjamin Pavard, difensore centrale e terzino d ... Secondo informazione.it