Paura in viale Lecco | 20enne cade a terra nella notte soccorso e portato al Sant' Anna

Attimi di apprensione nella notte a Como, dove intorno alle 2:20 un ragazzo di 20 anni è stato soccorso dopo essere caduto a terra in viale Lecco. L’intervento è scattato in codice rosso e ha visto l’arrivo sul posto sia di una volante della questura che dei soccorritori del 118, con un’ambulanza. 🔗 Leggi su Quicomo.it

