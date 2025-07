Paura a Tropea tromba marina investe la spiaggia | bagnanti in fuga

Una tromba marina si è abbattuta sulla spiaggia di Tropea, nel Vibonese. Il vortice si è formato in acqua in pochi minuti e ha sorpreso i bagnanti, che si sono dati alla fuga. Ombrelloni e sdraio sono stati spazzati via dal forte vento. Nessuno è rimasto ferito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Paura a Tropea, tromba marina investe la spiaggia: bagnanti in fuga

