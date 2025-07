Patto senese per l’alta velocità Scaramelli | Proposta unitaria

Siena, 28 luglio 2025 – “Siena deve entrare in pieno in questa partita, serve un patto per rivendicare con orgoglio la nostra stazione in linea”. Stefano Scaramelli, vicepresidente del consiglio regionale e capogruppo di Italia Viva, lancia un appello alle istituzioni, alle forze politiche e sociali della provincia per battere un colpo sulla questione alta velocità, dopo l’intesa tra le Regioni Toscana e Umbria, che punta all’opzione RIgutino. Fin qui Siena sembra fuori gioco e a rimorchio delle decisioni altrui, non crede? “È così perché il territorio nel suo complesso non è stato capace di rivendicare una propria proposta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

