Patrizia Messina Denaro torna libera | scarcerata la sorella del boss di mafia

È tornata in libertà Patrizia Messina Denaro, sorella minore del boss di Cosa nostra Matteo Messina Denaro, arrestata il 13 dicembre 2013 e condannata per associazione mafiosa. Ha scontato interamente la pena e ha lasciato il carcere di Vigevano, dove era detenuta. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Patrizia Messina Denaro torna libera: scarcerata la sorella del boss di mafia

Cinque arresti per mafia nel trapanese, tra questi l'autista di Matteo Messina Denaro - I carabinieri di Trapani hanno eseguito un’ ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal tribunale di Palermo nei confronti 5 persone (3 destinatarie della custodia cautelare in carcere e 2 della misura dell’ obbligo di dimora con prescrizione di presentazione alla polizia giudiziaria ) indagate, a vario titolo, dei reati di associazione mafiosa, porto abusivo di armi, tentata estorsione.

Messina Denaro, scoperta clamorosa grazie all’intelligenza artificiale: inchiodati così - Negli ultimi anni, il ruolo della tecnologia nelle indagini giudiziarie è diventato sempre più centrale.

Blitz contro la cosca di Partanna, arrestato Giovanni Luppino: era l’autista di Messina Denaro - Poco più di un anno fa era stato condannato a 9 anni e 2 mesi per favoreggiamento (anche se era caduta l’aggravante mafiosa), oggi Giovanni Luppino, l’autista di Matteo Messina Denaro, arrestato col boss il 16 gennaio 2023, è stato arrestato dai carabinieri di Trapani che hanno eseguito un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Palermo nei confronti in totale 5 persone (3 destinatarie della custodia cautelare in carcere e 2 della misura dell’obbligo di dimora con prescrizione di presentazione alla polizia giudiziaria) indagate, a vario titolo, dei reati di associazione mafiosa, porto abusivo di armi, tentata estorsione e favoreggiamento personale.

