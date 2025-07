Patrizia Messina Denaro è libera per fine pena | chi è la sorella del superboss di Cosa Nostra

Chi è Patrizia Messina Denaro, la sorella del superboss di Cosa Nostra Matteo, tornata libera dopo una pena di 14 anni e mezzo. Tornerà a Castelvetrano con l’obbligo di firma Patrizia Messina Denaro, la sorella 55enne del boss Matteo, che conosce tutti i segreti di Cosa Nostra. (Ansa Foto) – notizie.com La donna è tornata in libertà dopo aver scontato una condanna per associazione mafiosa ed estorsione a 14 anni e mezzo nel carcere di Vigevano Pavia. Per anni si sarebbe occupata del sistema di comunicazioni che reggeva la latitanza lunga trent’anni di Matteo Messina Denaro fino al suo arresto nel 2023. 🔗 Leggi su Notizie.com

