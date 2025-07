Passignano Palio delle Barche Vince il Rione San Donato Festa fino a notte fonda per i gobbi

La 42esima edizione del Palio delle Barche è stata vinta dal Rione San Donato. Così i gobbi si sono portati a casa il l’ennesimo drappo della storia della manifestazione più attesa di Passignano sul Trasimeno, consacrandosi in testa all’albo d’oro. Sotto il simbolo del persico sole, il presidente Lorenzo Marchetti e il capitano Alessandro Castellani hanno incoronato i rematori Filippo Moroni e Lorenzo Cozzari e la portabandiera Alice Alunni. È stata una gara vinta prima di tutto in acqua, con i giovanissimi rematori che già prima dell’arrivo alla boa avevano staccato tutti gli avversari. Tutti coloro che conoscono questa competizione sanno perfettamente che prevalere in acqua significa - salvo rarissime eccezioni - essere i primi a conficcare la bandiera nel vaso ai giardini del Pidocchietto, e quindi a vincere il Palio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Passignano, “Palio delle Barche“. Vince il Rione San Donato . Festa fino a notte fonda per i “gobbi“

Passignano sul Trasimeno, il 42esimo Palio delle barche: tutto il programma - L’attesa 42esima edizione del Palio delle barche, in programma a Passignano sul Trasimeno da domenica 20 a domenica 27 luglio, sarà caratterizzata, in particolare, da una bella e importante novità quale è la partecipazione per la prima volta dei più piccoli – bambini e ragazzi del paese dagli 8.

