Pierpaolo Pasolini è stato, per tante persone, il piĂą grande intellettuale italiano del dopoguerra. Scrittore, giornalista, regista, poeta, fu ucciso 50 anni fa a Ostia. Ufficialmente da un minorenne che l’intellettuale, omosessuale, aveva tentato di adescare. Ma su quell’omicidio permangono tante ombre. Pasolini, una vita scomoda. Friulano, nato nel 1922, PPP, come sarĂ chiamato nel tempo, vive il primo dramma giĂ durante la seconda guerra mondiale. Comunista convinto, resterĂ segnato il 1945 dall’uccisione del fratello, Guido ucciso alcuni giorni dopo essere stato imprigionato, con altri 16 partigiani della Brigata Osoppo, a PorzĂ»s, in Friuli, da una milizia di partigiani comunisti, in quello che fu ricordato come l’eccidio di PorzĂ»s. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pasolini e quel lido di Ostia: l’omicidio mai chiarito di un intellettuale eterno e scomodo