Partito il primo volo commerciale da Mosca a Pyongyang dopo trent’anni

Ieri sera, dopo oltre trent’anni di stop, dall’aeroporto Sheremetyevo di Mosca, Russia, è partito un volo commerciale diretto a Pyongyang, capitale della Corea del Nord. L’ultimo collegamento tra i due Paesi risaliva al 1992. A gestire il viaggio è stata la compagnia russa Nordwind Airlines. Fino ad ora, il traffico aereo tra le due nazioni era stato appannaggio esclusivo della compagnia nordcoreana Air Koryo. Il decollo è avvenuto alle 19:00 (16:00 GMT), ed è stato operato da un Boeing 777-200ER con una capacità di oltre quattrocento passeggeri. L’agenzia di stampa statale russa RIA ha dichiarato che il costo dei biglietti partiva da 44. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Partito il primo volo commerciale da Mosca a Pyongyang dopo trent’anni

