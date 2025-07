Parolin sul riconoscimento dello Stato di Palestina | L’abbiamo già fatto nel 2015

Nel corso di un incontro con la stampa, il cardinale Pietro Parolin ha commentato la scelta del presidente francese Emmanuel Macron di riconoscere lo Stato di Palestina: «Noi l’abbiamo già fatto nel 2015». Parolin ha ribadito che secondo la Santa Sede la strada da seguire sia «il riconoscimento dei due Stati, che vivano vicini l’uno all’altro in autonomia ma anche in collaborazione e sicurezza». Il segretario di Stato ha poi sollecitato un’adesione più ampia a questa posizione da parte dei Paesi del G7 e dell’ Unione europea, sottolineando come le attuali condizioni sul campo – in particolare gli insediamenti israeliani in Cisgiordania – rendano sempre più complicata la realizzazione di uno Stato palestinese. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Parolin sul riconoscimento dello Stato di Palestina: «L’abbiamo già fatto nel 2015»

