Parolin di lotta Leone XIV di governo | la regia condivisa tra segretario di Stato e Papa su Gaza e la differenza con l’accentratore Bergoglio

Sensibilità diverse o soltanto toni differenti dei vertici della Chiesa cattolica sulla tragedia che si sta consumando a Gaza? La domanda nasce dalle affermazioni fatte e dai gesti compiuti negli ultimi giorni da Leone XIV, dal suo cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, e dal patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pierbattista Pizzaballa. Quello che sta emergendo nei sacri palazzi è che il Pontefice e il suo braccio destro, sfidanti in conclave, stiano giocando in tandem. È innegabile, infatti, che con Leone XIV la Segreteria di Stato abbia subito riacquistato il suo ruolo, ovvero quello di cabina di regia della diplomazia vaticana, che, nei dodici anni di pontificato di Papa Francesco, aveva perso.

