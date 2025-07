Parolin contro Meloni sul riconoscimento dello Stato di Palestina | Perché prematuro riconoscerlo? Per Vaticano è soluzione

Il Segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, prende posizione sul tema del riconoscimento dello Stato di Palestina. Parolin ha poi rivolto un messaggio al governo israeliano: "Tocca a Israele trovare la maniera che gli errori non si ripetano. Se si vuole si può trovare la maniera"

Parolin risponde a Meloni: "Riconoscimento della Palestina prematuro? Per noi è la soluzione" - Riconoscere lo Stato palestinese "è la soluzione": sono nette le parole del segretario di Stato vaticano Pietro Parolin che, rispondendo ai giornalisti a margine di un evento a Roma, si è detto contrario alla visione della premier Giorgia Meloni secondo cui il riconoscimento sarebbe.

Parolin, riconoscimento Palestina? Noi l'abbiamo fatto - "Il riconoscimento dello Stato di Palestina? Noi l'abbiamo già riconosciuto. 'Da mo', come dite voi. Per noi quella è la soluzione, cioè il riconoscimento dei due Stati che vivono vicino l'uno all'altro in autonomia, collaborazione e sicurezza".

